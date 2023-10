Sopot bez prezydenta. Radni z apelem do Morawieckiego

Radni chcą, by komisarzem w mieście, do wyborów samorządowych, została Magdalena Czarzyńska-Jachim, dotychczasowa wiceprezydentka Sopotu. Według radnych "zapewni to sprawność i ciągłość zarządzania miastem oraz realizację strategii rozwoju Sopotu wybraną przez mieszkanki i mieszkańców w ostatnich wyborach samorządowych".