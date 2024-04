Sondażowa bieda Trzeciej Drogi. Wskazał głównego winnego

W jednym z wywiadów marszałek Sejmu Szymon Hołownia obwił za straty sondażowe Trzeciej Drogi swoich koalicjantów z Lewicy, którzy podnieśli larum po przesunięciu prac nad projektami w sprawie aborcji. Tomasz Trela mówił w programie "Tłit", że jest to efekt "zmiany zdania i kombinowania" Hołowni, a nie skutek ataków jego ugrupowania. - Hołownia to sam rozpoczął. Liczył, że można powiedzieć polskim kobietom wszystko, a my będziemy, jako ich przedstawiciele, siedzieć cicho? Jeżeli ktokolwiek napytał sobie sondażowej biedy, to sam Hołownia. (...) To jest jego nauczka polityczna - ocenił poseł.

Rozwiń