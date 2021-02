Nowy sondaż. PiS liderem. Hołownia goni PO

Zyskało Prawo i Sprawiedliwość, zyskał również Hołownia. Martwić się za to powinni szefowie Koalicji Obywatelskiej - wynika z najnowszego sondażu. Do Sejmu nie weszłoby za to ugrupowanie Pawła Kukiza.

Sondaże mówią jasno: Hołownia rośnie, Koalicji Obywatelskiej traci Źródło: NurPhoto via Getty Images , Fot: NurPhoto