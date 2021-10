Sondaż WP ws. pieniędzy dla Polski. Bartłomiej Sienkiewicz komentuje

Czy Unia Europejska powinna wypłacić Polsce środki unijne z Funduszu Odbudowy, mimo zastrzeżeń związanych z przestrzeganiem zasad praworządności? - zapytaliśmy w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Zdaniem 26,2 proc. ankietowanych UE "zdecydowanie" powinna wypłacić Polsce środki; inaczej tę kwestię widzi 16,4 proc. badanych. Co na to Bartłomiej Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej? - Nie dziwi mnie ten wynik. To oczywiste, że trzeba zrobić wszystko, żeby Polska otrzymała te pieniądze. One wiszą na włosku, który zależy w 100 proc. od rządu Mateusza Morawieckiego. Zobowiązał się do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, która była niczym innym jak próbą politycznego karania sędziów. To jest w Unii rzecz niedopuszczalna. Od tego są uzależnione te środki - stwierdził. W ocenie Sienkiewicza "PiS się wycofa i zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną, ale tak nienawidzi przyznać się do błędu, że robi w tej chwili cyrk, pt. 'nie dostaniemy środków'". - To gra, sztuczka marketingowa - podkreślił Sienkiewicz.