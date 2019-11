Sondaż WP. Michał Kamiński komentuje

Ostatni sondaż jaki Liśmy był tuż przed ogłoszeniem tej decyzji przez Donalda Tuska jako mysite Na kogo się w W takim razie rozłożą Władysław kosiniak-kamysz w tej sytuacji ma chyba dobrą pozycję Star Panie redaktorze Ja pamiętam jak Nie przyjechałem tutaj do pana do studia i Tutaj dostałem telefon o tym taki przykry dla mnie że nie mam żadnych szans to był telefon od mojego przyjaciela który z Prognozowanie w Do senatu Jechałem tutaj to była I że nie mam szans z Radziwiłł Prawda Myślało że nie mam szans W wyborach do sejmu Bardzo mocnym kandydatem Prawa i Sprawiedliwości Do spektakl Ten Sondaże są bardzo ważne ale można wygrywa W koszu na żółtego Andrzej Duda jest bardzo dobrym przykładem Andrzej Duda Przegrywał z Bronisławem w tej chwili Andrzej Duda żeby nie wiem kto tam był Ok4 Procent to w dalszym ciągu Jest ponad Sąd a tyle potrzeb Co więcej Prawo i Sprawiedliwość Kolei W tej kampanii wyborczej nigdy nie możemy się bawić w takie analogię w tej kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość Tesli Na więcej i sondaże dawały więcej W istocie Sprawiedliwość Pani redaktor Pan mnie Jakikolwiek Strony opozycyjnej jest dziś faworytem w Brutalna odpowiedź brzmi Który z kandydatów opozycyjnych moim z Mogę Ale moim zdaniem jestem do tego zdania dość przywiązanie Mannei Szanse w drugiej turze wyborów odpowiadam W Z wielu powodów Chętnie panu opowiem Stenogram Panie redaktorze ja mam Że decyzja Donalda Tuska Kandydować jest decyzją opartą głęboką Ana Która wiąże się z czymś co ja lubię opisywać jak Określenie W którym Polacy stoją jeżeli Polacy będą stali przed wybory To co było i to co je Szanse Dudy Przed Polakami Ustawić wybór to Wynik Duda i Kaczyński I to co Film Kosiniaka-kamysza i tego bloku i tej wizji opozycyjno ci którą Ja uważam że w Konfrontacji Mniejsze niż w konfrontacji to co było i Bo Polacy nie są Nie Powrotu do tego co było przed