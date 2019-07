Sondaż: Polacy popierają likwidację gimnazjów

Aż 48 proc. ankietowanych stwierdziło, że dobrze ocenia likwidację gimnazjów. Odmiennego zdania jest 42 proc. Polaków.

- Trwają rekrutacje i jesteśmy dopiero w pierwszym etapie, kiedy uczniowie składają aplikacje do kilku, czy nawet kilkunastu szkół. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku kandydaci mogli złożyć wnioski maksymalnie do trzech szkół. W tym roku w Warszawie i wielu innych miastach pozwolono, ale aplikowali nawet do kilkunastu. To powoduje, że jeden dobry uczeń blokuje miejsce kilkunastu innym, ale to jest sytuacja chwilowa - dodawał minister.