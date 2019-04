Sondaż: Polacy chcą świeckiego państwa

Likwidacja Funduszu Kościelnego, rezygnacja z finansowania lekcji religii w szkołach oraz opodatkowanie dochodów kleru na podobnych zasadach co reszty pracowników to trzy postulaty projektu świeckie państwo Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej. Podobne postulaty ma w swoim programie Wiosna Roberta Biedronia. Co myślą o nich Polacy?

Marsz świeckości w Krakowie we wrześniu 2018 r. (PAP, Fot: Jacek Bednarczyk)

Z sondażu Kantar Millward Brown przeprowadzonego dla "Wysokich Obcasów" wynika, że aż 64 proc. Polaków popiera ograniczenie finansowania Kościoła przez państwo. 29 proc. jest temu przeciwnych, 7 proc. nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie.

Za projektem świeckie państwo opowiedziało się 88 proc. niewierzących i 60 proc. osób, które zdeklarowały się jako wierzące.

Co ciekawe, za ograniczeniem finansowania Kościoła jest 95 proc. wyborców Wiosny, 82 proc. wyborców Koalicji Europejskiej i 38 proc. wyborców PiS.

Kantar Millward Brown, w ramach tego samego badania, zapytał także o skandale pedofilskie w Kościele. 63 proc. respondentów stwierdziło, że skandale obniżają zaufanie do Kościoła. 34 proc wybrało odpowiedź: „Nie mają one wpływu na poziom mojego zaufania”.

Sondaż przeprowadzono 5-11 marca 2019 r. Kantar Millward Brown przepytał telefonicznie 1500 osób.