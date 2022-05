Sondaż: Kto powinien być kandydatem opozycji na premiera? Polacy wskazali Donalda Tuska

Co ciekawe, Tuska w roli premiera widzi więcej wyborców, którzy mają poglądy lewicowe (36 proc.) niż centrowe (27 proc). Poza tym przeszło połowa osób, która go wskazała, to ludzie po 70. roku życia. Spośród najmłodszego elektoratu, czyli osób między 18. a 29. rokiem życia, na lidera PO nie wybrał nikt. Jeśli młodzi mieliby wskazać szefa rządu z szeregów tej partii, byłby to Radosław Sikorski (30 proc.).