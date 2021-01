Sondaż IBRIS dla WP. Radosław Fogiel komentuje

W najnowszym sondażu IBRIS dla WP PiS może liczyć na 30 proc. poparcia, ale kolejne w zestawieniu PO i Polska 2050 notują razem 37,1 proc. Co na to zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel? - W PiS nie należymy do ludzi lękliwych. Możemy się obawiać klęsk żywiołowych, rzeczy naprawdę groźnych - raczej nie mamy w zwyczaju obawiać się opozycji. Nie mamy też w zwyczaju obawiać się wyborów. To Polacy w wyborach decydują, kto w Polsce ma sprawować władzę - mówił w programie "Tłit". - Cóż, to jest jeden sondaż, inny publikuje we wtorek "Dziennik Gazeta Prawna". A wszystko sprowadza się do tego, że decyzja i realny sondaż, realnie wpływający na naszą politykę, obędzie w dniu wyborów - podsumował Fogiel.

