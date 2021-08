Sondaż dla WP. Szymon Hołownia zaginął? "Trudno jest mu konkurować jeden do jednego"

Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski Koalicja Obywatelska przez ostatni miesiąc wyraźnie zyskała poparcie wyborców. - Bez żadnego wątpliwości Donald Tusk powrócił na scenę polityczną w sposób bardzo mocny i wyrazisty, istotnie tę scenę redefiniując. Choć na razie tę redefinicję widać przede wszystkim po stronie opozycyjnej - komentował w programie "Newsroom WP" dr hab. Sławomir Sowiński, politolog z UKSW. - Widzimy bardzo wyraźne przepływy wyborców od ruchu Szymona Hołowni. Pytanie, na jakim poziomie zatrzyma się to poparcie dla Polski 2050. (...) Na tle doświadczenia i charyzmy Donalda Tuska trudno jest Szymonowi Hołowni konkurować jeden do jednego. Myślę, jednak, że Szymon Hołownia ma jakąś zorientowaną ekologicznie grupę młodych wyborców, która patrzy z coraz większym dystansem na duopol PiS-PO. Nie sądzę, żeby to była duża grupa, ale na kilka procent poparcia Szymon Hołownia może liczyć. (...) Sam Donald Tusk, sama Platforma Obywatelska nie są w stanie Prawa i Sprawiedliwości pokonać - podkreślił dr hab. Sowiński.