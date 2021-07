Sondaż dla WP i złe wieści dla Lewicy. "Tak samo byłoby z Kwaśniewskim"

Aż 94 proc. wyborców o poglądach lewicowych uważa, że powrót Donalda Tuska przyczyni się do odebrania władzy obozowi Prawa i Sprawiedliwości - wynika z sondażu United Survey dla Wirtualnej Polski. - Gdyby Pan mnie spytał, to też byłbym w tych 94 procentach. Nie widzę nic nadzwyczajnego w odpowiedzi lewicowych wyborców, że wkroczenie na arenę polityczną Tuska jest wzmocnieniem opozycji - stwierdził w programie "Tłit" WP poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. - Gdyby prezydent Aleksander Kwaśniewski wracał do czynnej polityki, to pewnie także wyborcy PSL czy PO powiedzieliby: "tak" - komentował gość Michała Wróblewskiego. Krzysztof Śmiszek dodał, że po stronie opozycji potrzebna jest współpraca, ale też konkurencja. - Oczywiście bez głupiej krytyki - zastrzegał poseł Lewicy.