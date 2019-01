Sondaż. Czy Wałęsa zaszkodził polskiej racji stanu ostatnim wywiadem?

W rozmowie z prokremlowską agencją Sputnik Lech Wałęsa wypowiedział się m.in. o Władimirze Putinie i stwierdził, że Polsce "bliżej jest do Moskwy niż do Nowego Jorku". Nieznaczna większość respondentów uznała, że były prezydent zaszkodził tym wywiadom polskiej racji stanu.

- Częściej to mężczyźni uważają, że wywiad Wałęsy dla rosyjskiego portalu zaszkodził polskiej racji stanu (36 proc. vs 34 proc. kobiet). Tego zdania są też częściej osoby w wieku 35-49 lat (39 proc.), badani o wykształceniu zasadniczym zawodowym (46 proc.), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł (40 proc.) oraz ankietowani z miast od 100 do 199 tys. mieszkańców (41 proc.) - mówi Piotr Zimolzak z agencji badawczej SW Research.