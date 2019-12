Sondaż. Czy Polacy popierają adopcję dzieci przez gejów?

Większość Polaków sprzeciwia się adopcji dzieci przez pary jednopłciowe – wynika z najnowszego sondażu. Ankietowani chcą też utrzymania lekcji religii w szkołach. Jednak pytania o aborcję czy in vitro nie wskazują na konserwatyzm Polaków.

Sondaż. Polacy przeciw adopcji dzieci przez homoseksualistów

Sondaż. Religia w szkołach. Polacy podzieleni

Odpowiedzi w sondażu mogą wskazywać na to, że większość Polaków pozostaje wierna nauczaniu Kościoła katolickiego. Nie jest to jednak takie oczywiste, kiedy spojrzymy na wyniki pytania o finansowanie zabiegów in vitro, którym sprzeciwia się Kościół. 66,1 % ankietowanych popiera refundację in vitro z pieniędzy publicznych, a tylko 22,1 % jest temu przeciwnych.