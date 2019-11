Wielka Brytania. Wśród kobiet po szóstej aborcji są nastolatki

W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii wśród kobiet, które przeszły co najmniej sześć aborcji, było pięć nastolatek. Organizacje pro-life biją na alarm.

Wielka Brytania. Nastolatki wśród kobiet po szóstej aborcji

W 2018 roku w Anglii i Walii przeprowadzono 200 608 aborcji, więcej niż kiedykolwiek wcześniej. W ciągu ostatniej dekady liczba aborcji wśród nastolatek spadła z 18.9 do 8.1 na 1000 kobiet. Wzrosła za to liczba aborcji wśród kobiet powyżej 35. roku życia – z 6.7 do 9.2 na 1000 Angielek i Walijek. Podobny trend utrzymuje się w Szkocji. 98% aborcji w Anglii i Walii finansuje National Health Service (publiczna opieka zdrowotna), co oznacza, że są one w praktyce bezpłatne.