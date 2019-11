Interwencja policji w kościele. 13-latek nie chciał połknąć hostii. Jest reakcja łódzkiej kurii

- Wzywanie policji absolutnie było nie na miejscu - przyznał w rozmowie z WP ks. Paweł Kłys, rzecznik prasowy kurii Łódzkiej. Jednak nadal nie milkną echa piątkowego skandalu w parafii NMP Matki Kościoła w Bełchatowie. Po tym jak 13-latek podczas komunii wypluł hostię i schował ją do kieszeni, do kościoła wezwano policję.

- Chcę to jasno podkreślić: ta sytuacja powinna zostać wyjaśniona wyłącznie między dzieckiem a rodzicami. Jedyne co może usprawiedliwić reakcję księdza było to, że takie sytuacje nie zdarzają się często. Ale wzywanie policji to było zbyt impulsywne działanie - dodał ks. Kłys.