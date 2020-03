Sondaż. Czego oczekujemy od pierwszej damy i czy powinna zarabiać?

Pod adresem Agaty Kornhauser-Dudy od dawna padają oskarżenia o to, że milczy w ważnych sprawach. Oliwy do ognia dolała żona innego kandydata na prezydenta Paulina Kosiniak-Kamysz, wbijając szpile pierwszej damie. Polacy zabrali głos w sprawie.

Zbliżają się wybory prezydenckie. Czy na wybór kandydata będzie miało wpływ to, kto zostanie pierwszą damą? Dla ponad 60 proc. Polaków nie jest to istotne - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Badanych zapytano też o to, czy pierwsza dama powinna otrzymywać wynagrodzenie. Odpowiedź "nie" wybrało 47 proc. pytanych. Za tym rozwiązaniem jest z kolei ponad 42 proc. badanych. Odpowiedzieć na to pytanie nie umiało 10,5 proc. ankietowanych.

Wystąpiliśmy do Kancelarii Prezydenta o wywiad z żoną prezydenta Andrzeja Dudy lub choćby o to, by ustosunkowała się do kilku ważnych dla Polaków kwestii. W zamian odesłano nam link do spotkań, jakie odbyła pierwsza dama.