Sondaż. "Bardzo ciekawa druga tura" Do drugiej tury wyborów przejdą Andrzej Duda i Małgorzata Kidawa-Błońska - wynika z sondażu Instytutu Badań Spraw Publicznych dla programu... Wyniki, gdyby dzisiaj była druga tura wyborów prezydenckich i tam jest zasadniczo blisko remisu. 50,09%, 49,91%. Czy to jest... To jest bardzo ciekawe. To jest ciekawe, a dlaczego? Bo nie tak wysoko oceniasz potencjał Kidawy-Błońskiej? Znaczy, tak. To, że tych dwóch kandydatów - kandydatka i kandydat wejdzie do drugiej tury, to jest właściwie pewne, tak? Ta kampania przed pierwszą turą wyborów będzie o tyle ciekawa, że no faktycznie jest wielu kandydatów. Będziemy obserwować ich kampanie, co mają do powiedzenia, do pokazania. Natomiast ten realny pojedynek odbędzie się najprawdopodobniej między Kidawą, a Dudą. No i teraz ciekawa kwestia, tutaj pewnie pan prezes będzie miał więcej do powiedzenia. Jak elektoraty, jak wyborcy - i Szymona Hołowni, i Roberta Biedronia, i Władysława Kosiniaka-Kamysza będą odnosić się w drugiej turze do Kidawy? Czy oni przerzucą te głosy na nią? I teraz krótko. Czy widzicie, że Duda jeszcze może coś ugrać? Króciutko. Czy to jest maks.? No właśnie, to jest ten problem. Krótko. Wyłącznie wyborcy Konfederacji, czyli Krzysztofa Bosaka w większości głosują w drugiej turze na Andrzeja Dudę, a nie Małgorzatę Kidawę-Błońską. Michał, krótko. No cóż, no dzisiaj faworytem jest Andrzej Duda. Moim zdaniem on wygra te wybory. Gdybyśmy się mieli zakładać, nie wiem czy pan prezes byłby do tego skłonny, bo rozmawialiśmy wcześniej. I pan prezes powiedział, że przy 60% frekwencji może Kidawa wygrać. Dziękuję, dziękuję.