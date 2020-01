Sołtys wsi Naczysławki pobił żonę. Wstrząsające wideo

Jest mu wstyd i nie jest już sołtysem Nieczysławek. Wszystko przez nagranie z jego udziałem, które trafiło do sieci. Widać na nim, jak bije żonę.

Na imprezie urodzinowej matki sołtys wsi Naczysławki pobił swoją partnerkę. Ona rzuciła w niego talerzem, a on uderzał ją w twarz i okładał krzesłem. Nagranie awantury trafiło do sieci.

TVP w programie "Alarm!" pokazało materiał poświęcony tej sprawie. Dowiadujemy się, że powodem sprzeczki miało być to, że kobieta nie chciała zgodzić się na to, by jej partner wsiadł pijany za kierownicę samochodu.