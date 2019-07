Wójt gminy Lesznowola z zarzutami. Urzędnicy bili jej brawo

Wójt gminy Lesznowola Jolanta B.-W. została zatrzymana przez CBA. Postawiono jej 6 zarzutów. Pracujący dla niej urzędnicy wierzą w jej nieskazitelność. W pracy przywitali ją kwiatami i owacjami.

Lesznowola. Wójt gminy uniknęła aresztu

B.-W. nie przyznała się do zarzutów. Złożyła wyjaśnienia i odmówiła odpowiedzi na pytania. Prokurator chciał, by trafiła do aresztu tymczasowego na 3 miesiące. Sąd się na to nie zgodził.