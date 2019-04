Solidarność ma przeprosić KOD. Jest wyrok sądu

Solidarność musi przeprosić KOD za stwierdzenie, że wśród "aktywnych, prominentnych działaczy KOD są byli SB-cy, funkcjonariusze WSI, TW i liczni przedstawiciele resortowej PRL-owskiej nomenklatury”. Jest prawomocny wyrok sądu w tej sprawie.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku - jak informuje reporter rmf24.pl Kuba Kaługa - wydał w poniedziałek wyrok ws. KOD kontra "Solidarność". To już drugi wyrok w tej sprawie. Poprzedni wyrok niższej instancji również był korzystny dla KOD.

O co chodzi? Sprawa ma związek ze sporem wokół organizacji obchodów 37. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych na Placu Solidarności w Gdańsku w 2017 roku. Organizujący własne uroczystości pomorski KOD zaprosił wówczas "S" do udziału w nich. W odpowiedzi na to prezydium Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przyjęło stanowisko, w którym zaproszenie KOD uznało za "bezczelną prowokację" i podkreśliło, że centralne uroczystości związku dla uczczenia Sierpnia'80 zaplanowano 31 sierpnia w Lubinie (Dolnośląskie) z okazji 35. rocznicy protestów przeciwko stanowi wojennemu w tym mieście - 31 sierpnia 1982 r. zostały śmiertelnie postrzelone trzy osoby.