Solidarna Polska za polexitem? Kempa: publicystyczny fake news

Fundusz Odbudowy UE budzi wiele emocji. Opozycja żąda przedstawienia Krajowego Planu Odbudowy na posiedzeniu nadzwyczajnym Sejmu i dyskusji na jego temat, rzecznik rządu Piotr Muller komentuje, że taka postawa to opowiadanie się za polexitem. Brak poparcia dla unijnego Funduszu Odbudowy deklaruje również Solidarna Polska. - Nie, nie jesteśmy za polexitem. To jest bardzo publicystyczny fake news - powiedziała w programie "Newsroom" WP Beata Kempa, europosłanka z Solidarnej Polski, odnosząc się do doniesień o tarciach w Zjednoczonej Prawicy w tej kwestii. - W bardzo wielu punktach, w ponad 99 procentach głosowaliśmy wspólnie, ręka w rękę. Także więcej nas łączy, niż dzieli - dodawała. - Z tego co wiem, w wielu krajach UE te dyskusje trwają, tylko 8 krajów przyjęło podobne plany (…). Jej zdaniem, głównym punktem w tej dyskusji nie są nawet pieniądze, ale dwie, jej zdaniem najważniejsze, kwestie: "uwspólnotowienie długów" oraz "uzależnienie środków unijnych od tzw. praworządności". - To są te dwie kwestie fundamentalne w tym planie, o których mówimy i nad którymi będziemy w parlamencie dyskutować - sprecyzowała. Zdaniem Kempy kolejną ważną sprawą jest "suwerenność naszego kraju" i "próby federalizacji Europy tylnymi drzwiami".

