Solidarna Polska na liście z PiS? "Jesteśmy gotowi na każdy scenariusz"

- Uważam, że wspólna lista to jest to, co powinno być. Zwłaszcza, że alternatywy nie ma. Mówię o opozycji, która jest podzielona. Natomiast jako niezależny byt polityczny musimy być gotowi na każdy scenariusz. I jesteśmy - stwierdził Michał Wójcik w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Wyznał także, że na ten moment, nie wie nic na temat rozmów o miejscach na listach wyborczych Zjednoczonej Prawicy. Czy na takiej liście mógłby się znaleźć Robert Bąkiewicz lub ktoś z jego środowiska? - Mam szacunek do organizatorów Marszu Niepodległości. Trudno, żebym powiedział coś złego o ludziach, którzy tworzą wielki marsz jedności narodowej, przemycając patriotyzm - ocenił minister. Przyznał jednak, że nie zgadza się ze wszystkimi hasłami wygłaszanymi podczas marszu. Doprecyzował, że chodzi o te, które "łamią porządek prawny".

