Sokółka: starosta kazał zdjąć flagi ZNP. Nauczyciele: czujemy się zastraszani

Starosta Sokółki Piotr Rećko kazał dyrektorom szkół usunąć z budynków placówek, dla których powiat jest organem prowadzącym, flagi ZNP. Miał też wywierać presję na nauczycieli, by nie brali udziału w strajku.

- Kim on jest, żeby ingerować w strajk nauczycieli? To akcja ogólnopolska, która jest całkowicie legalna, powiatowi nic do tego. Ale nasz pan starosta rości sobie prawo do wszystkiego, także do tej akcji. Nakazał dyrektorom placówek, które podlegają pod powiat, zdjąć z budynków szkół flagi Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo on sobie nie życzy u siebie żadnych strajków. A przecież szkoły nie są jego własnością, nie mówiąc już o tym, że flagi zostały tam zawieszone legalnie. Dyrektorzy oczywiście je zdjęli, bo sami boją się starosty, więc robią pokornie to, co im każe - powiedziała redakcji "Gazety Współczesnej" nauczycielka jednej z sokólskich szkół średnich, która powiadomiła redakcję o poczynaniach starosty.