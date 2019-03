Protest nauczycieli. Liceum minister Zalewskiej dołącza do strajku

Pracownicy z Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach (woj. dolnośląskie) dołączą do ogólnopolskiego strajku oświaty. O wynikach referendum poinformował Polsat News. Przed laty wicedyrektorką placówki była minister edukacji narodowej, Anna Zalewska.



W głosowaniu wzięło udział 81 proc. pracowników szkoły. 90 proc. pedagogów odpowiedziało się "za" przyłączeniem się do ogólnopolskiego protestu. To kolejna placówka w której pracowały osoby związane związane z Prawem i Sprawiedliwością.

Fala niezadowolenia

Mediacja głowy państwa

Spór pomiędzy ministerstwem a związkowcami próbuje załagodzić prezydent. Andrzej Duda, którego żona jest nauczycielką, odniósł się do strajków we wtorek.

- To jest sytuacja ważna i poważna i wierzę w to, że znajdziemy rozwiązanie - mówił prezydent podczas spotkania z mieszkańcami Wolsztyna.