Sojusz ołtarza z tronem. Wiejski proboszcz wpłacił 42 tys. zł na PiS. Jego brat to partyjny ważniak

Poglądy ks. Robert Muszyński ma jasne: "Zwycięstwo PiS to nie była tylko sprawa ludzka. Protestujący pod Sejmem zasługiwali na egzorcyzmy". Duchowny wspiera PiS nie tylko słowem, ale i czynem. Należał do grupy najhojniejszych sponsorów partii w ostatnich wyborach – ustaliła Wirtualna Polska.

Proboszcz jest lubiany przez parafian. Na 25-lecie kapłaństwa zaskoczyli go przynosząc do kościoła kwiaty i tort z jego wizerunkiem. Kapłan idzie z duchem czasu. Nie obcy jest mu YouTube i Twitter. Co niedzielę nagrywa na wideo krótkie wykłady na temat ewangelii, które wrzuca potem do sieci.