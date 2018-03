Śnieg zalegał w 2 wagonach PKP. "U was tam chyba są wkopywacze"

Pasażerów pociągu TLK relacji Kraków-Wrocław czekała w niedzielę niemiła niespodzianka. W dwóch wagonach zalegał śnieg. Ale według pracownika PKP pasażerowie nie powinni na to narzekać. "Kiedyś to się na jednej nodze w takich lub gorszych warunkach jeździło" - napisał.

Śnieg w wagonach nie był jedynym problemem składu, którym podróżował niezadowolony pasażer. "Na dodatek drzwi międzywagonowe (wagon 17) popsute były. Ok, to jeszcze też rozumiem. Ale tydzień temu też jechałem, i też te same drzwi były popsute (nie chciały się zamknąć, wydostawało się chyba powietrze i syczało, dopiero jak się zamknęło to przestawało). I 5 tygodni temu też były zepsute, z tego co widziałem (wagon 17)" - opisuje sytuację na Facebooku jeden z pasażerów pociągu.