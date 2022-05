Śmigłowiec spadł do jeziora. Wypadek na Śląsku

- Przez cały czas pracujemy na miejscu tego pożaru. Trwa przekopywanie, przelewanie całego tego pogorzeliska. Niestety aura nam, póki co nie sprzyja, nie mamy opadów deszczu, na który bardzo liczymy. Delikatne podmuchy wiatru w dalszym ciągu powodują powstawanie zarzewia ognia - powiedział PAP rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach kpt. Wojciech Poloczek. Na miejscu jest około 10 zastępów strażaków, działania potrwają co najmniej do poniedziałkowego wieczora.