Śmigłowiec pogotowia nie mógł wrócić do bazy. Kuriozalne wyjaśnienie

O problemach załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego stacjonującej na co dzień w bazie na lotnisku Muchowiec napisał portal 112Tychy - Tyskie Służby Ratownicze. W sobotę ratownicy udali się na pomoc pacjentowi do Szczyrka, skąd przetransportowali go do Katowic Ligoty. Niestety okazało się, że po zakończeniu akcji ratownicy nie mogli wrócić do swojej bazy.