Śmigłowiec Mi-24 przeleciał im tuż nad głowami. Niesamowity wyczyn ukraińskiego pilota

Odwaga Ukraińców nie zna granic i to kolejny dowód prosto z frontu. Do sieci trafiło nagranie brawurowego lotu pilota MI-24, który w imponujący sposób przeleciał tuż nad autostradą w Ukrainie. Według relacji internautów wszystko działo się z samego rana i wygląda na to, że załoga śmigłowca była w trakcie lotu do strefy walk, co potwierdzałoby mocarne zaopatrzenie w rakiety 80 mm i automatyczne działka. Tego typu maszyny zostały przekazane przez czeski MON wiosną tego roku i to nie pierwszy raz, kiedy Ukraińcy popisują się taką brawurą. Od początku trwania wojny w mediach społecznościowych kilkukrotnie pojawiały się podobne nagrania, ukazujące imponujące wyszkolenie pilotów armii Kijowa. Wojskowi eksperci nazywają te śmigłowce "latającymi czołgami", ponieważ osłona kadłuba jest pancerna, chroni przed ostrzałem pociskami kalibru do 12,7 mm. Co więcej, dodatkowo opancerzone są także elementy układu napędowego. a podwozie kołowe jest chowane do wnęk, co pozwala zmniejszyć opory aerodynamiczne, zużycie paliwa czy osiągnąć prędkość nawet do 335 km/h.