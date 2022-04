Śmiertelny wypadek w Szymbarku. Kierowca usłyszał zarzut

Wniosek o areszt

- 21-letni Dawid T. przyznał się do spowodowania wypadku w Szymbarku i złożył obszerne wyjaśnienia. Mężczyzna wyraził skruchę i żal z powodu zdarzenia - powiedział we wtorek w rozmowie z PAP Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - W chwili obecnej będą prowadzone dalsze czynności dowodowe mające na celu dokładne wyjaśnienie okoliczności sprawy. Planowane jest złożenie wniosku do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - dodał.