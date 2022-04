Chojnice. Zginęła 12-latka. Sprawca wypadku przyznał się do winy

Śmierć na drogach. Groźne wypadki w całej Polsce. Czarna seria

W święta w całej Polsce dochodziło do groźnych wypadków. Dwie osoby zginęły w niedzielę rano w wypadku w Lisowie na krajowej "73" w woj. świętokrzyskim. Do śmiertelnych wypadków doszło też w Łódzkiem i na Lubelszczyźnie. Pod Olsztynem łoś wybiegł przed samochód - kierowca nie zdołał go wyminąć.