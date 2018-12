Śmiertelnie pobił znanego muzyka. Jest akt oskarżenia

Warszawska prokuratura poinformowała, że jest gotowy akt oskarżenia wobec Tomasza J., który miał pobić Roberta Brylewskiego, znanego muzyka rockowego, lidera i współzałożyciela zespołów Kryzys i Brygada Kryzys.

Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ skierowała do sądu okręgowego akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi J. - informuje rmf24.pl. Do śmierci znanego muzyka miał się przyczynić 41-letni Tomasz J. W styczniu tego roku dotkliwie pobił on Brylewskiego i spowodował u niego ciężkie obrażenia głowy. Sprawcy grozi dożywocie.

Do tragicznych wydarzeń doszło 28 stycznia. Roberta Brylewskiego z wieloma obrażeniami głowy znaleziono na klatce schodowej jednej z kamienic przy ul. Targowej w Warszawie. Karetka pogotowia przewiozła go do szpitala.

Muzyk początkowo przebywał w stanie śpiączki farmakologicznej. Potem został wypuszczony ze szpitala, ale w maju tego roku ponownie do niego trafił. Zmarł 3 czerwca w wieku 57 lat. Pisaliśmy o tym TUTAJ.