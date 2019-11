Śmiertelnie niebezpieczne e-papierosy z narkotykami w Polsce

WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie E-papierosy odpowiadają za przypadki ostrej niewydolności płuc wśród nastolatków (Getty Images, Fot: Justin Sullivan) Przez ostatnie osiem lat sześciokrotnie wzrosła liczba polskich nastolatków, którzy sięgają po e-papierosy. Z badań wynika, że regularnie pali je 30 proc. uczniów w wieku 15-19 lat, a 60 proc. co najmniej raz ich próbowało. Większość z nas sądzi, że papierosy elektroniczne są bezpieczniejsze niż zwykłe papierosy. Tymczasem to nieprawda. Papierosy elektroniczne uznaje się za "zdrowszą" alternatywę wobec tradycyjnych używek tytoniowych, ale trzeba pamiętać, że e-papierosy też mają wysoką zawartość nikotyny. Pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach, co może powodować u nastolatków szybki rozwój uzależnienia. Na podstawie niepokojącej serii gwałtownych zachorowań na choroby płuc w USA możemy przypuszczać, że osoby zaczynające dopiero korzystać z e-papierosów, ale niebędące jeszcze uzależnione od tradycyjnych produktów tytoniowych, są narażone na bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci i młodzieży. Główny Inspektorat Sanitarny alarmuje, że e-papierosy to nowe zagrożenie, szczególnie niebezpieczne wśród nastolatków. Okazuje się, że młodzież coraz częściej do liquidu dodaje narkotyki, m.in. heroinę, kokainę, metamfetaminę, mefedron, fentanyl czy THC/CBD. W Polsce odnotowano już dwa przypadki zgonów na skutek zażycia fentanylu w e-papierosie. Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas przyznaje, że istnieją też udokumentowane przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci i dorosłych. Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób wprowadziło nawet nowy termin EVALI, aby opisać choroby i urazy płuc związane z używaniem e-papierosów. Na początku października liczba potwierdzonych i prawdopodobnych przypadków EVALI w samych Stanach Zjednoczonych i na Wyspach Dziewiczych przekroczyła ponad tysiąc. U niektórych pacjentów zaobserwowano gwałtowną gorączkę i tak silną niewydolność płuc, że była konieczność podłączenia ich do respiratorów. U niektórych pojawiły się także silne zaburzenia psychiczne. Lekarze zwracają uwagę m.in. na tzw. aromatyzowane liquidy. Na rynku dostępnych jest już ok. 800 substancji aromatyzujących e-papierosy. Szczególnie niepokoją np. olejki marihuanowe. Naukowcy z amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom podejrzewają, że za problemy ze zdrowiem odpowiada dodawany do olejków octan witaminy E. W USA już rozpoczęła się debata nad regulacjami dotyczącymi e-papierosów. Cześć organizacji medycznych chce zakazać sprzedaży większości smakowych wkładów. Gorąco w Sejmie po komisji z udziałem Banasia. Schreiber komentuje Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące