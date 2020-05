Śmiertelne wypadki w Tatrach. TOPR: odnaleziono ciało taterniczki

Ze wstępnych ustaleń TOPR wynika, że upadek z dużej wysokości mógł nastąpić z rejonu wierzchołka Kościelca (2 155 m.n.p.m.) - jednak nikt nie może potwierdzić tej wersji: w rejonie wypadku nie było żadnego świadka. "Ustalono, że do zdarzenia doszło we wtorek w niedługim czasie od znalezienia ciała, co potwierdzili obecni na miejscu ratownicy TOPR" - dodaje RMF.