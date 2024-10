Śmierć żołnierza na służbie. Znamy ustalenia prokuratury

Tutaj żołnierz może otrzymać pomoc psychologiczną

Jak dowiedziała się Wirtualna Polska, w 1. Mazurskiej Brygadzie Artylerii w Węgorzewie żołnierze mogą skorzystać z pomocy psychologa, który przez cały czas jest dostępny na miejscu. Jeżeli pojawiają się sygnały, że ktoś potrzebuje pomocy: zgłasza to sam, albo zgłaszają to jego przełożeni, wówczas jest kierowany do psychologa jednostki. Dostępny dla żołnierzy jest także dowódca, czy prawnik jednostki.