Śmierć w Tatrach. Odnaleziono ciało 41-latka

Słowacja. Ograniczenia na tatrzańskich szlakach

W poniedziałek w Tatrach Słowackich w życie weszły ograniczenia w górskich wędrówkach, jakie co roku są wprowadzane na sezon zimowy. Do połowy czerwca zamknięta będzie część szlaków wysokogórskich powyżej schronisk. Oznacza to, że turyści wędrujący od strony Polski nie będą mogli przechodzić na Słowację.