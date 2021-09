Śmierć Ukraińca we Wrocławiu. Ambasada kieruje notę do polskiego MSZ

O skierowaniu noty do polskiego MSZ ambasador Deszczyca poinformował na swoim profilu na Twitterze. Zamieścił też w piątek wieczorem link do komentarza dla agencji Ukrinform, w którym poinformował o przygotowywanej nocie i zaznaczył, że będzie ona zawierać prośbę o "przeprowadzenie bezstronnego i szybkiego śledztwa, pociągnięcie do odpowiedzialności powiązanych z tym osób i informowanie ukraińskiej strony o tym nadzwyczajnym zdarzeniu".