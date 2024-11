Śmierć policjanta w Warszawie. Prokuratura ujawnia szczegóły

- Jest on podejrzany łącznie o sześć czynów, w tym kierowanie gróźb karalnych, spowodowanie obrażeń ciała i posiadanie narkotyków - wymienił Woliński. Dodał, że jeszcze w poniedziałek prokuratura wystosuje wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

- W sumie w tej akcji brało udział czterech policjantów - ujawnił Szumiata. - Jeśli mamy informację, że jest mężczyzna, który jest agresywny, nie wiemy, czy nie jest np. pod wpływem narkotyków i do tego ma niebezpieczne narzędzie, tak jak w tym przypadku, to wiemy, że trzeba do tego podejść bardzo poważnie - tłumaczył.