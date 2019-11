Śmierć podczas egzaminu na prawo jazdy. Potrzeba kolejnych opinii biegłych

Prokuratura ponownie zajmie się sprawą tragedii pod Szaflarami. W trakcie egzaminu na prawo jazdy zginęła kobieta. Sąd uznał, że trzeba uzupełnić materiał dowodowy.

Sąd w Nowym Sączu chce, by śledczy uzupełnili materiał dowodowy m.in. o opinię biegłych do spraw kolejnictwa i ruchu drogowego - podało RMF FM. Sprawa wróciła do prokuratury.