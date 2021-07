Podkarpacie. Wszedł pod pociąg, nie żyje. Ruch pociągów na odcinku Ropczyce-Dębica wznowiony

To kolejny wypadek z udziałem pociągu PKP Intercity

Nie jest to pierwsze zdarzenie z udziałem maszyny PKP Intercity w ostatnim czasie. W połowie lipca między stacjami Leszczyny i Czerwionka (woj. śląskie) doszło do wykolejenia się wagonów pociągu należącego do spółki. Na szczęście mimo poważnie wyglądającego wypadku nikomu nic się nie stało. Pasażerowie kontynuowali podróż komunikacją zastępczą.