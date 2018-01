Śmierć na imprezie integracyjnej wyjaśniona. Przywiązali kolegę do drzewa

Nikt nie będzie odpowiadał w sprawie śmierci 49-latka podczas imprezy integracyjnej w Lublinie. Mężczyzna zmarł co prawda przywiązany folią do drzewa, ale śledczy uznali, że nie miało to wpływu na bezpośrednią przyczynę śmierci. Postępowanie w tej głośnej sprawie umorzono.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prokuratura umorzyła śledztwo po otrzymaniu od biegłych wyników sekcji zwłok. (Agencja Gazeta)

Tragedia wydarzyła się we wrześniu podczas całodniowej imprezy dla pracowników jednej z lubelskich firm. Bawiło się tam ok. 30 osób, nie stroniąc od alkoholu. Wraz z kolejnymi kieliszkami wzrastał niestety też poziom agresji niektórych uczestników.

Jeden z obecnych postanowił zapanować nad najbardziej rozemocjonowanymi kolegami. Przyniósł folię stretch i przywiązał nią 49-letniego znajomego do drzewa. Po chwili tak samo potraktował drugiego mężczyznę. Folia zakrywała ich od kostek po szyję, uniemożliwiając im jakikolwiek ruch. Stali tak najprawdopodobniej ponad godzinę.

Wyniki sekcji zwłok

W pewnym momencie jeden z przywiązanych stracił przytomność. Wezwano karetkę pogotowia, lecz mimo reanimacji, 49-letni mężczyzna zmarł. Prokuratura zleciła przeprowadzenie sekcji zwłok i rozpoczęła śledztwo.