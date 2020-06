Śmierć Magdaleny Żuk. Śledztwo po raz kolejny przedłużone

Prokuratura Regionalna we Wrocławiu przedłużyła do końca roku śledztwo dotyczące śmierci 27-letniej Polki w Egipcie. Do kraju wciąż nie zostały dostarczone materiały dowodowe od strony egipskiej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Śmierć Magdaleny Żuk. Śledztwo po raz kolejny przedłużone (East News)