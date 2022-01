Śmierć Izabeli z Pszczyny. Dziennikarze dotarli do nagrań

"Odwracanie kota ogonem"

Dziennikarze "Uwagi!" o komentarz do zarejestrowanej rozmowy poprosili wspomnianego w niej Konsultanta Krajowego w dz. Położnictwa i Ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego. - Wydaje mi się, że to jest w ogóle odwracanie kota ogonem. Jeżeli jest zagrożenie życia matki, to wielkość ciąży nie ma w ogóle znaczenia - powiedział. - Jeżeli mówimy o zagrożeniu czyjegoś życia, to ratujemy to życie - dodał.