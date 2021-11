Tragedia w Pszczynie. Protesty w całym kraju: "Ani jednej więcej. Marsz dla Izy"

Swój udział w warszawskiej demonstracji zapowiedział w piątek szef PO Donald Tusk. - W Polsce tak naprawdę poprzez decyzje Trybunału pani Przyłębskiej pod patronatem pana Kaczyńskiego, prokurator, a nie lekarz prowadzi ciążę. Lekarz, który chce ratować życie kobiety, musi się zastanawiać, czy pan Ziobro nie wsadzi go do więzienia. Dlatego jutro o 15.30 będę wśród tych wszystkich, którzy wierzą w to, że będziemy mogli wyjść z tego mroku. Jeśli będzie was tam dużo, to istnieje nadzieja, że wyjdziemy w stronę światła - mówił na konferencji.