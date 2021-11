Śmierć ciężarnej 30-latki. PiS ustalił przekaz? "Najgorsze, co można zrobić"

"Nie znamy szczegółów śmierci 30-latki w szpitalu w Pszczynie. Najgorsze, co można dzisiaj zrobić, to próbować rozgrywać politycznie tę sytuację, oraz przechodzić do szybkich decyzji i wniosków. Ta sprawa powinna zostać zbadana dogłębnie przez kompetentne instytucje" - ma brzmieć instrukcja wysłana do posłów PiS, którą portalowi miał przekazać jeden z polityków partii rządzącej.