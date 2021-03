Śmierć George'a Floyda w USA. Olbrzymia suma popłynie do rodziny zabitego

Śmierć George'a Floyda w USA. Rekordowa ugoda z rodziną

W piątek 12 marca Rada jednogłośnie zatwierdziła ugodę, w ramach której najbliżsi George'a Floyda otrzymają 27 milionów dolarów odszkodowania. Jak informuje "The New York Times", to rekordowa suma wypłacona w związku ze sprawą dotyczącą wykroczeń popełnionych przez policję w ramach ugody przedprocesowej.