George Floyd zmarł w Minneapolis. Tysiące ludzi na ulicach Londynu

Londyn na kolanach dla George'a Floyda

Tysiące protestujących zebrało się w sobotę na londyńskim Parliament Square w ramach demonstracji Black Lives Matter. Protest był całkowicie pokojowy w przeciwieństwie do zamieszek w Stanach Zjednoczonych.

- Wydaje mi się, że to, co wydarzyło się w USA, było tylko iskrą, która rozniosła się na inne kraje. Myślę, że śmierć George'a Floyda wywołała ją na całym świecie i myślę, że to niesamowite - mówił w sobotę jeden z protestujących dla CNN.