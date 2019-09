Śmierć Dawida Kosteckiego. "Rzeczpospolita": sensacje Giertycha

"Pełnomocnicy rodziny Dawida Kosteckiego stawiają hipotezy bez pokrycia i liczą, że opinia publiczna to kupi" - stwierdza redakcja "Rzeczpospolitej", odpowiadając na zarzuty mec. Romana Giertycha. Chodzi o opinię biegłego, która podważa tezę adwokatów.

Wątpliwe, by przez jedno dotknięcie paralizatora Dawid Kostecki stracił przytomność - uważa dr Wojciech Sadowski - biegły, którego zacytowała w poniedziałek "Rzeczpospolita". Roman Giertych , pełnomocnik rodziny pięściarza, w mediach społecznościowych, a także w rozmowie z WP Sportowe Fakty, oskarżył dziennik o "przeciek intencjonalny".

- To fake news, tzn. zawiera część wypowiedzi biegłego, które są dla prokuratury korzystne w takim znaczeniu, że zakładają teoretyczną możliwość samobójstwa, ale nie zawierają tych części, które są dla tego stanowiska niekorzystne - stwierdził Giertych.

We wpisie na Twitterze adwokat rodziny Kosteckiego uznał tezy z opinii biegłego za "próbę oszukiwania opinii publicznej".

"To mecenas Giertych, będący stroną w sprawie, a nie dziennikarz, rzetelnie przytaczający szerokie ustalenia z opinii biegłego, manipuluje opinią publiczną, wybierając z niej tylko fragmenty pasujące do jego tezy" - odpowiada na te zarzuty w komentarzu redakcyjnym Grażyna Zawadka z "Rzeczpospolitej".

"Multum luk wersji Giertycha"

"Jednak rzetelność dziennikarska wymaga tego, żeby przedstawiać wszystkie fakty i ustalenia do jakich się dotrze - a nie tylko te pasujące do takiej czy innej wersji"- podkreśla Zawadka w komentarzu "Giertych uderza w 'Rzeczpospolitą', by bronić swych sensacji".