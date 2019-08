Dawid Kostecki. Rodzina zwlekała z pogrzebem, prokuratura nie odpowiada. Mec. Jacek Dubois: niemoralne

Rodzina chce poznać prawdę dotyczącą śmierci Dawida Kosteckiego, dlatego zwlekała z pogrzebem. Prokuratura nie przeprowadza jednak drugiej sekcji zwłok. - To, co robi, jest sprzeczne z zasadami przyzwoitości - podkreśla w rozmowie z Wirtualną Polską mecenas Jacek Dubois.

Rodzina chciała dowiedzieć się, jak doszło do śmierci Dawida Kosteckiego, zanim go pochowa. - Nie wierzy w samobójstwo i przedstawia bardzo konkretne dowody wskazujące na to, że doszło do, najdelikatniej mówiąc, pomyłki biegłych prokuratury - podkreśla w rozmowie z WP pełnomocnik rodziny mec. Jacek Dubois.