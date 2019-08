Marek Falenta przeniesiony z aresztu, gdzie zmarł Dawid Kostecki. Adwokat boi się o jego życie

Marek Falenta w trybie pilnym został w niedzielę przeniesiony z Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Gdy prawnik przyszedł go odwiedzić, nie podano mu nowego miejsca pobytu biznesmena. – Boję się o jego życie i zdrowie – mówi Wirtualnej Polsce mec. Marek Małecki.

Adwokat Marka Falenty pojawił się w poniedziałek w areszcie śledczym, by spotkać się z klientem. – Okazało się, że nie ma go w miejscu osadzenia. Nikt nie chciał powiedzieć, gdzie go przeniesiono. Boję się o jego życie i zdrowie, bo w sobotę w tym samym areszcie osadzony z celi Dawida Kosteckiego - eufemistycznie mówiąc - okaleczył się, a podejrzewam, że chciał sobie odebrać życie. Tuż po tym w trybie nagłym, absolutnie nadzwyczajnym, przeniesiono mojego klienta – mówi Małecki.